NoHablemosDePolítica: Entrevista a Martín Grande

El programa Momentos de Bienestar que se emite de lunes a viernes a las 15 hs, de tarde por FM Profesional; conducido por Florencia Zumaeta y Karina Per, no quiso quedarse fuera de la coyuntura electoral.

Además de promover en su programa acciones, herramientas y consejos para mejorar la calidad de vida de las personas, se propuso el ciclo #NoHablemosDePolítica para ofrecer a los oyentes una mirada distinta sobre los distintos candidatos de estas elecciones.

“Estamos en tiempos de profundos cambios, y ahí es donde se ponen en marcha las estrategias de nuestra razón para elegir al mejor, al que más se asemeje a nosotros, ¿elegir con el corazón o con la razón? Les proponemos que además de conocer la trayectoria política de los candidatos, en estos ciclos conozcamos al ser humano, la persona detrás del político, su vida personal, su interior, su corazón…” describió Florencia Zumaeta.







El invitado: Martín Grande

En el primer episodio del ciclo estuvo Martín Grande, precandidato a intendente de la ciudad de Salta por el Frente “Sáenz Gobernador”.

Nació en Salta, de madre chilena y padre salteño. Cuando debió nacer en Chile porque así lo mandaba la familia, él quiso ser salteño y así fue. Vivió parte de su infancia en Chile. Hoy tiene 60 años.

Es padre de Joaquín y Francisca. Esposo de Susana Pellegrino.

Martín Grande se emocionó casi todo el programa, habló de su familia, de “Sunny” Susana Pellegrino, su esposa y compañera desde hace 30 años aproximadamente. “Sin ella, yo no podría ser quien soy, la necesito constantemente”, dijo Martín Grande, destacando que es un pilar fundamental en su vida personal, familiar, laboral y ahora en su carrera política. “Nos caímos y levantamos, juntos, muchas veces, ella es una mujer fuerte. Cuando empezamos a trabajar juntos, ella todos los días me daba solamente $1 para gastar y con eso me compraba un café, es buena administradora y así salimos adelante”.

Martín Grande es amante de las aves, los domingos (cuando puede) le encanta escuchar sus cantos desde un gran ventanal que tiene saliendo de su habitación, y si se acercan hasta su jardín se anima a reconocer cada especie autóctona.

Contó que no siempre fue así y apesadumbrado confesó que él “era un depredador, porque así se practicaba en otras épocas, los hombres salían a cazar animales” y un día, mató a una corzuela con su cría dentro. Ese día, se conmovió por la vida. “Se acabó para mí, la caza; es feo contarlo, pero a veces esas cosas te cambian la vida… y cambió para mí. Ahora protejo la naturaleza, amo las aves, las estudio y disfruto de avistamiento de aves, nunca más cacé ningún animal”.

Le gusta la gastronomía, cocinar es una pasión… y deleita a su familia y amigos con la comida. Hace sus propias compras y está atento a cada detalle.

Su sueño es que “de grande, cuando me jubile, navegar por el mundo con Sunny (su esposa)”.

¿Sus miedos? “Miedos no tengo. Tengo respeto por Dios, por los hombres, por todo lo que me enseñó la vida. Aprendí a no prejuzgar a nadie y es todo un ejercicio”, confesó.

Ama el campo, tiene un emprendimiento en La Caldera, que por razones de su carrera política lo tiene suspendido.

¿Cuál es su película Favorita?...Ratatouille. ¡Sí! ¡Le encanta ver en familia películas animadas!

¿Su gusto musical?...el Jazz.