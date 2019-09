Empleados de la confitería del MAAM protestarán por maltrato laboral y "acoso sexual"

Este miércoles, los trabajadores de la confitería del Museo de Alta Montaña de Salta se manifestarán, para denunciar “acoso sexual” y “maltrato laboral”, por parte del dueño de la concesión del espacio gastronómico ubicado frente a Plaza 9 de Julio.

Soledad es una ex empleada de la confitería, quien en diálogo con InformateSalta resumió que tanto ella, como mucho de los trabajadores, atravesaron “malas condiciones, malos tratos, no se cumplía el horario de salida, los empleados estábamos en negro, nos hacían firmar como pasantes que trabajamos cuatro horas cuando en realidad eran nueve, hacíamos trabajo de limpieza porque no pagaban gente para limpiar el baño”, entre otras situaciones.

Además, la denunciante apuntó contra el dueño de la concesión de la confitería, por acoso sexual contra las mozas, indicando que cuando “tomaba con los amigos, comenzaba a decirnos obscenidades, cosas con respecto al cuerpo de las mozas, como “qué fuerte que estás” o “qué pedazo de c…””, ejemplificó según su experiencia cuando trabajó allí. Además dijo que les retenían el 2% de la propina a todo el personal, en cobro de la vajilla que podía romperse.







También indicó que, cuando fueron a hacer una denuncia al Ministerio de Trabajo, les advirtieron que si iniciaban acciones legales no iban a encontrar trabajo en otro lado. Tras las denuncias y una inspección a la confitería, los empleados fueron despedidos y reemplazados.

Ante una nueva denuncia por parte de otra empleada de la confitería, es que decidieron juntarse este miércoles sobre la plaza principal de la ciudad, para realizar un reclamo afuera del local “para que todos sepan la basura que es esta persona”, concluyó.