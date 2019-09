Daniel Betzel: “Tienda Salta es una herramienta que va a ayudar a todos los comercios”

La plataforma de e-commerce para los negocios salteños busca ser una herramienta para que los comercios locales puedan beneficiarse y avanzar al ritmo de las nuevas tecnologías. La provincia será la primera en contar con una tienda digital propia.

Daniel Betzel, presidente de la Cámara de Comercio de Salta, sostuvo que es “un objetivo que nos habíamos propuesto desde la Comisión Directiva para ayudar a todo el comercio salteño para que dé el primer paso. La idea es que haya una tienda por provincia y Salta es el prototipo a nivel nacional, es la pionera. Si esto es un éxito, se va a replicar en Jujuy, Tucumán”, indicó.

La plataforma es exclusiva para oferentes salteños, pero los comercios que se sumen podrán vender a otros países. “Los salteños estamos muy lejos de las nuevas tecnologías. Hoy, si publicamos en Mercado Libre, su plataforma tiene un algoritmo que, por volumen de ventas, te ordena la ubicación, resulta muy difícil posicionarse aunque tengamos mejores precios”, manifestó.







Betzel explicó que cualquier comercio formalmente registrado se puede sumar, sean o no socios de la Cámara, y que pagarán por la inscripción. “La plataforma ya está lista pero no la vamos a largar hoy porque los comercios están cargando los productos”, y señaló que el costo de operar en la plataforma es casi del 50% menos que en Mercado Libre. “Ellos cobran el 13% por la venta y un 3,5% por la cobranza, casi un 17%. Nosotros vamos a cobrar un 5% a los socios y un 7% a los no socios, además del 3,5% por la cobranza”.