Concejales pedirán “onda verde” para los semáforos de las principales avenidas

InformateSalta dialogó con el edil Santiago Alurralde, autor de la iniciativa, quien señaló: “Principalmente necesitamos el Plan de Movilidad para mejorar el tránsito en la ciudad. Tenemos que empezar a discutir muchas cosas, como si queremos que a futuro se siga estacionando en las principales arterias y avenidas o buscar que la circulación vehicular sea más rápida, discutir que no haya estacionamiento o que el estacionamiento en las avenidas no sea en el horario pico”.

Recientemente Alurralde presentó un proyecto de Resolución solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del organismo correspondiente, los mecanismos necesarios para adecuar la “onda verde” en los semáforos de las avenidas Belgrano y Entre Ríos, esta última artería en ambos sentidos de circulación vehicular.

“En Salta hay una falta de respeto grosera a las normas, en los lugares que no se puede estacionar igual lo hacen, incluso estacionan en doble fila, no piensan en el que viene atrás. Lamentablemente no hay un respeto. También solicitamos los cronómetros o cuentas regresivas en los semáforos nuevos que se coloquen y en lo que ya existen en las avenidas, esta anticipación puede reducir la cantidad de accidentes”, señaló el concejal a InformateSalta.

El año pasado, la Subsecretaría de Tránsito y Protección Ciudadana trabajó en algunos de los controladores y semáforos de avenida Entre Ríos, desde avenida Bicentenario hasta Balcarce, para generar agilidad en el tránsito a una velocidad máxima entre 40 y 60 km/h establecida de acuerdo a la afluencia vehicular en distintos horarios del día.

La programación de la onda verde requiere también continuar con avances en la modernización de los equipos de control que hacen efectiva la conexión con el centro de monitoreo.