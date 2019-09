Tras un fuerte descargo de Lona, el tribunal anunció el veredicto para las 17

En una audiencia que se extendió hasta las 12.30, la defensa del ex juez Lona pidió la absolución del ex magistrado, quien en su última oportunidad de hablar tildó de “vulgar” al fiscal federal Carlos Amad.

Juicio contra el ex juez Ricardo Lona

Como estaba previsto, y a sala llena, esta mañana los abogados Federico Rodrìguez Spuch y Nicolás Ortiz, defensores del ex juez Lona abrieron el debate con el alegato defensivo en el que rechazaron los planteos endilgados por la fiscalía y las querellas en la audiencia previa y pidieron la absolución del acusado.

Sostuvieron, entre ellos la causa 627, una investigación procesal que se lleva adelante hace 14 años en contra del ex juez, en la cual ni siquiera Lona tuvo la oportunidad de prestar declaración indagatoria. Se trata de una causa por incumplimiento de deberes, la que se encuentra actualmente en trámite.

Defendieron la labor de Lona en el caso Ragone, al señalar que el esclarecimiento del caso se logró a instancia de diligencias procesales dispuestas por el mismo ex magistrado en 1986, cuando dispuso la citación a prestar declaración de Domingo Nolasco Rodrìguez, quien develo en ese testimonio el acuerdo que tenía policías y militares para matar a Ragone.

En esta parte, le dedicaron un párrafo al ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Marcelo López Arias, quien declaró como testigo en el juicio y responsabilizó a Lona por la inacción de la investigación. Los defensores recordaron que el funcionario, en ese entonces abogado de la familia, se presentó en realidad en el año 1984, pero en ese momento no hizo ningún pedido ni cuestionó el rumbo de la causa.







Concluido el alegato de la defensa, y luego de un breve cruce con la fiscalía y las querellas, el tribuna, presidido por el juez, Gabriel Casas, le cedió la palabra a Lona, en su última oportunidad de hablar antes de la deliberación de veredicto, el que se espera conocer recién a las 17.

Lona ratificó su inocencia y adujo que llegaba a esta instancia del juicio con la frente en alto y la tranquilidad de conciencia de no haber cometido los delitos y otras acusaciones que la fiscalía y las querellas realizaron al momento de sus alegatos.

A poco de iniciar su exposición, la fiscalía y las querellas interrumpieron a Lona para reclamar que el acusado se estaba refiriendo a hechos que eran materia de alegatos, sin embargo, el presidente del tribunal rechazó los planteos. “Creo que un amenazado con condenas de prisión perpetua tiene derecho a ser escuchado”, dijo el presidente del tribunal.







Luego de ello, Lona agradeció el proceder de Casas y se tomó el tiempo para rebatir las acusaciones en su contra. Al respecto, y en relación a los reclamos de por qué juró por los estatutos de reorganización nacional, durante la dictadura militar, el ex juez recordó que esa misma situación también la vivió el ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, en clara alusión a las agrupaciones de Derechos Humanos, quienes se encuentran alineadas con el pensamiento de este ex magistrado, actualmente integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Asimismo, señaló que en su caso, llevó al esclarecimiento varios hechos, entre ellos la masacre de Palomitas. Ahí nomás, respondió a las acusaciones hechas por el fiscal, Carlos Amad, a quien fustigó por el uso de una lenguaje vulgar en su alegatos, especialmente cuando se refirió al acusado.

Dijo que más allá de la condimentos teatrales que uso el fiscal, en definitiva no pudo alegar nada para endilgarle culpas a su labor como juez en la causa Ragone, tras lo cual volvió a insistir en que espera el veredicto con entereza de alma y dispuesto a someterse a lo que dicte la justicia.