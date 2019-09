Rocío Rial sorprendió a todos con su cambio de look: ¿te gusta?

Si de More Rial se conoce casi el día a día de su vida y de la de su hijo, Francesco Benicio, de su hermana Rocío Rial es mucho menos lo que se sabe, porque la hija de Jorge Rial mantiene desde siempre un bajo perfil en las redes. Porque por más que tenga una cuenta de Instagram, la usa de vez en cuando, aunque esta vez sorprendió a todos sus fans por la imagen que compartió con un impactante cambio de look.

La hija del conductor compartió una foto en su Instagram Stories con un estilo totalmente diferente al que se la conoce habitualmente. Su pelo oscuro cedió paso a un tono rojizo, que mostró a través de una selfie.

Pero eso no fue la única sorpresa que Rochi tenía reservada para sus seguidores: también se animó a hacerse sus primeros piercings, uno en su nariz y el otro en una ceja. “Gracias por hacer que los piercings no duelan”, escribió la hija del conductor en su posteo.

Hace pocos días atrás, el 15 de septiembre, Rocío festejó su cumpleaños número 20, por lo que su papá le escribió un emotivo mensaje en las redes.

“Feliz cumple @rochirial!!! Mi hija amada. Siempre fiel. Desde que ibas con tu sillita a sentarte a mi lado mientras leía los diarios o me fumaba un puro. Y vos ahí, jugando o solo acompañándome. Pero ahí. Sé que estiro la mano y estás. Ahora y siempre. Gracias por el amor. Por el aguante. Por apostar a esta familia. Por ser tan sensible. Tan inteligente. Por tu humor negro. Por el amor que nos das cada día. Sos una bendición en mi vida. Te amo hasta que no me den más fuerzas”, la homenajeó Rial.



Mirá la foto: