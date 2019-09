Periodista deportivo: "Me cansé de caretearla, soy de Boca"

Un secreto a voces es, en muchos casos, de qué equipo son hinchas los periodistas deportivos. Detrás de su intento por mantener en reserva esta información existen muchas teorías y mitos. Quien decidió romper con esta costumbre es Martín Souto.

“Me cansé de caretearla. Y eso también tiene que ver con el psicoanálisis. En los medios inevitablemente se caretea y no se puede decir todo lo que se piensa. Trato de dibujarla, ser objetivo, pero soy hincha de Boca de toda mi vida. Hace 30 años que voy a la Bombonera a ver a Boca. Mis hijos y mi viejo también son hinchas. Tengo capacidad de análisis y mucha gente no lo sabe. Si querés ver de qué cuadro es un periodista deportivo fíjate cuando critica, porque ahí le sale el hincha, lo pasional”, aseguró en diálogo con Paparazzi.

Recientemente, Souto se mudó a una casa con vista a la Bombonera: “Viví mucho por esta zona y cuando vi que la terraza daba a la cancha sentí que era una señal. Siempre voy a la cancha, al sector B. No me quedo en el palco de prensa y voy hace 30 años. He pedido días en el trabajo para seguir a Boca. Hay un montón que eligen no decirlo, y yo llegue hasta aquí".