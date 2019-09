Amenazaron a un candidato a intendente del Frente de Todos

A menos de dos semanas de las elecciones PASO en Salta, un precandidato a intendente del Frente de Todos denunció haber sido amenazado y teme por la seguridad de su familia. “No tenemos a nadie identificado pero desconfío de todos los sectores. Hice una exposición en la policía pero no puedo denunciar a nadie porque no sabemos quién fue”, dijo Julián García.

García es candidato a intendente de la Caldera y dijo que enfrenta una interna muy complicada. “No sabemos quién fue, pueden venir del frente de Sáenz, de Olmedo, de mí mismo frente, en estos momentos uno desconfía de todos pero no tenemos a nadie identificado. La contienda es muy competitiva”.

Julián García, precandidato a intendente de La Caldera

El precandidato aseguró que a pesar de las preocupaciones que ésta situación le generan, no abandonará la contienda electoral. “No me voy a bajar de la candidatura porque eso es lo que ellos están buscando con estas amenazas. Hoy me da miedo salir a caminar, a trabajar, porque no sé con qué me puedo encontrar. La familia es el límite, la casa, hoy todo el pueblo está transitando mucha inseguridad”.

Con respecto a su participación en la política, contó: “desde los 16 años milito. Cuando cumplí los 18 pasé a ser dirigente pero es la primera vez que soy una figura pública, es la primera vez que afrontamos una contienda electoral. El análisis que hacemos con el equipo de trabajo es que la amenaza pudo venir desde cualquier lado. Al cierre de lista me tiraron un auto encima cuando iba manejando por la cornisa, la política es un ámbito complicado, siempre hay amenazas”.