Matrículas 2020 por las nubes, subirían hasta un 60% más que en 2019

Roberto Suaina referente de COPRODEC dijo por FM Aries que en sus más de 40 años en la educación nunca vivió una situación tan dura en el sector, donde no existen previsiones a corto plazo. Lamentablemente se espera un incremento en la matrícula 2020 de un 50% hasta un 60%.

"Tengo 41 años de docente, estoy en la gestión hace 25 años y es el año más conflictivo. Tiene mezcla de adivinanza y futurología. Este año lamentablemente, para cumplir con la normativa el 31 de octubre, algunas instituciones, por la demanda de matriculas tienen que dar un importe, ya hay un incremento en el monto de la matrícula con relación al año anterior de entre un 50 y un 60%" expresó.







Consultado por el caso de un alumno que había sido privado de ingresar al colegio San Lucas por la deuda de cuotas por parte de sus padres el titular de COPRODEC explicó que no debiera haber sucedido.

"La institución no puede negarle a un alumno que ingrese porque adeudan cuotas sus papás o tutores. No pueden inscribirlos para el año siguiente si adeuda cuotas, pero no se le puede negar la libreta o documentación porque está dentro del ciclo escolar, el chico está ajeno" aclaró.