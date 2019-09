La familia de Jéssica conforme con la prisión perpetua para Antonio Pérez

Hoy el Tribunal de la Sala IV condenó a prisión perpetua a Raúl Antonio Pérez por el femicidio de Jéssica González ocurrido el 20 de septiembre en una habitación del Motel Mimo´s al que ingresó mal herida y por la fuerza. Issac, su hermano se mostró conforme con el fallo.

“Me siento tranquilo y aliviado, le quiero dar las gracias a los abogados y la fiscal. No tenemos respuestas a esto, pero sabemos que está en la eternidad con Cristo, en el paraíso. Esto no termina acá y sé que la voy a volver a ver”, dijo a los medios.







Aprovechó la oportunidad para repudiar nuevamente que se hayan viralizado las imágenes de la escena del crimen aquel trágico día “medios mostraron las imágenes de mi hermana e intentaron manchar su memoria, mi mamá es pastora y han querido manchar su memoria. Una prima del asesino quiso hacer lo mismo pero en el juicio ha quedado claro que ella fue intachable”.

Sobre Pérez dijo “Mi hermana no le daba bola al muchacho y él en su imaginación mentía de que era pareja de mi hermana. Ella solo tuvo una tarea pastoral, Salta quedó sin una mujer que luchaba contra el flagelo de la drogadicción, la pobreza. Ella era una guardiana que bendecía la ciudad”.







Mónica Garzón, miembro de la iglesia Aposento Alto, también estuvo en la audiencia y contó que es miembro del coro y compartió muchas tardes con Jéssica. “Acompañamos a la familia, no fue mi hermana de sangre pero sí en Cristo”. Sobre Pérez aseguró: “Yo lo conocía pero no lo frecuentaba, nunca lo vi cerca de ella. Nunca vi nada raro. Me sorprendió mucho porque él era un miembro de la iglesia, tanta maldad, matarla de esa forma, no lo merecía, espero justicia para Jessi”.