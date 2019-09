Juicio Lona: Sin seguridad, hubo incidentes durante la lectura de la sentencia

Como era de esperarse, la audiencia de ayer concentró gran cantidad de público que esperó la lectura de la sentencia contra el ex juez Ricardo Lona. A la mañana, y dado que el debate se iba a reanudar con el alegato de la defensa, la Sala de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial, comenzó a llenarse muy temprano.

Los primeros en llegar y copar el reciento, que lleva el nombre del ex gobernador Miguel Ragone, fueron familiares y amigos del ex juez Lona, quien por la tarde terminó condenado a la pena de 15 años de prisión por ser considerado culpable del delito de partícipe secundario del crimen de Ragone, como así también por el encubrimiento del homicidio de Santiago Arredes y el ataque sufrido por Margarita Martínez de Leal, hechos ocurrido el 11 de marzo de 1976.

Entre los que llegaron y fueron acomodados en el sector cercano a Lona, se hallaba el ex gobernador de la provincia, Hernán Cornejo, quien lo hizo en las primeras filas, aunque a media mañana, cuando le avisaron que su asistencia en el debate, en apoyo a Lona, era motivo de críticas en algunas radios, se levantó y se marchó. Del otro lado familiares de la víctima y agrupaciones de Derechos Humanos.

Disturbios

Por la tarde, poco antes de la hora dada por el presidente del tribunal, el juez Gabriel Casas, la expectativa por el veredicto ya había superado todas las barreras, pues ambos sectores se dieron cita en gran número, y ello desató algunos cruce en la antesala del recinto, donde ya hubo gritos de reclamo desde el sector de Ragone en contra de Lona, a quienes acusaban de “colados”.

Adentro, la sala de audiencia ya estaba prácticamente llena y la falta de precisión de parte de los responsables de la seguridad para contener la situación se notaba. Los periodistas, fotógrafos y camarógrafos fueron retenidos hasta último momento, incluso cuando ingresaron, la lectura del veredicto ya casi finalizaba, lo que molestó a los reporteros. Los familiares del sector de Ragone y de las agrupaciones de Derechos Humanos, en tanto, ya festejaban el fallo.

Casas, lejos de tomar alguna medida o mostrarse atento a estos detalles como en otras audiencias, se apuró a dar por finalizado el debate y junto a sus vocales, Juan Carlos Reynaga y Gabriela Catalano, desaparecieron de la sala por el acceso exclusivo para el tribunal.







Otro de los que se apuró en salir de la sala, como si supiera, fue el fiscal federal, Carlos Amad, mientras los familiares del ex gobernador y militantes de Derechos Humanos, gritaban “asesino” a Lona y reclamaban que dé a conocer el paradero de Ragone.

Los policías, miraban sin hacer casi nada, y se notó allí la ausencia de un plan previo y de un jefe a cargo de la seguridad, tanto que la responsable de prensa de la justicia federal, María Laura Martínez Gallardo, fue la que tuvo que se plantó entre ambos sectores para calmar los ánimos.







Como era de esperar, y dada los pocos policías, los militantes de izquierda, se pusieron cara a cara con los familiares de Lona y les gritaron “asesino” al ex juez, momento en que los policías se apuraron en sacar al ex magistrado por pedido de sus familiares y amigos. En esos momentos, un joven, nieto del ex juez, se quebró en llanto y esto llevó a los militantes del sector opositor a agitar lo que provocó su reacción, aunque fue retenido por otros familiares del ex juez.

La provocación estaba a flor de piel y los que fueron en apoyo de Lona lo tuvieron que escuchar los reclamos hasta la playa de estacionamiento, pues la seguridad interna ni siquiera atinó a hacerlos salir por la puerta lateral para descomprimir el clima tenso.