Hace dos meses espera una cirugía en el Hospital San Bernardo

Marcela es una metanense de 52 años con hernia de disco y desviación de columna. Desde agosto espera una operación que no se la realizan porque en el nosocomio no tienen unas pinzas para la cirugía.

Una situación desesperante está pasando Marcela Díaz, una mujer de 53 años, oriunda de Metán, quien desde hace casi dos meses está esperando por una operación en el Hospital San Bernardo, la cual no se la practican por la falta de unas pinzas.

Carmen es la hermana de esta mujer, quien en diálogo con InformateSalta sintetizó los detalles: “En el mes de marzo, le diagnosticaron que tenía hernia de disco y desviación de columna, la derivaron a Salta y le dijeron que le iban a hacer cirugía”. Tras los estudios correspondientes, concretaron hacer las dos operaciones juntas.

“Desde el 11 de julio ya están las prótesis, está todo; a mi hermana la internaron el día 22 para operarla el 27, pero ese día, dos horas antes de la operación nos dijeron que no se la iban a hacer porque no habían las pinzas para la extracción”, comentó disgustada su familiar.

Desde entonces todas las semanas viajan desde Metán hasta el nosocomio capitalino en búsqueda de novedades, las cuales siguen sin ser buenas, puesto que las pinzas siguen sin estar disponibles. Mientras “ella (por Marcela) ya no duerme, los calmantes no le hacen nada, ni la morfina le calma los dolores que le son insostenibles, ya no puede caminar, su vida es de la cama a la silla, se tiene que agarrar con un bastón o con los muebles”, resumió Carmen lo que atraviesa su hermana.

“Ya no sabemos a quién más recurrir, ya tenemos todo autorizado, ya están las prótesis, y no podemos ir todas las semanas (hasta Capital); no puedo creer que en un hospital de esta envergadura tengamos algo así, ya vamos para los dos meses de espera”, se quejó la mujer.