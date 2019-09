Cerró la sucursal de Musimundo de Güemes y 8 empleados quedaron en la calle

Las ventas de la compañía se realizarán ahora a través de su tienda online. En muchas de las provincias donde cerraron sucursales, los empleados se enteraron cuando fueron a trabajar en sus horarios habituales. Desde el año pasado, Musimundo inició éste proceso de reestructuración.

Ahora le tocó a la sucursal de General Güemes (Salta), dejando a 8 empleados en la calle. Con las persianas cerradas, la compañía que fue un referente de la venta de discos durante años y luego se reconvirtió hacia la comercialización de electrodomésticos, ahora invita a sus clientes a hacer sus compras por Internet.

Crisis financiera

CARSA S.A es una de las empresas socias de la cadena de electrodomésticos Musimundo. En el marco de la crisis financiera que atraviesa, este martes anunció que no pagará los intereses de sus obligaciones negociables del mes de agosto. En junio había pedido su propio concurso de acreedores.

"La compañía no procederá a efectuar el pago de servicio de interés, correspondiente a las Obligaciones Negociables previsto para el día viernes 31 de agosto", anunció CARSA en un comunicado dirigido a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA). La empresa había reestructurado su deuda a principios de 2019 pero es la segunda vez en lo que va del año que avisa que no podrá cumplir con la negociación. La anterior había sido a fines de mayo, y en esta oportunidad alegó los mismos motivos expresados meses atrás.







"El plan de reestructuración de deuda acordado el año pasado con los obligacionistas se hizo en base a un plan de ventas muy conservador, atento a la situación del país, que combina alta inflación con recesión, y aún así era un plan que se podía cumplir", expresó la compañía en el comunicado que emitió este martes.

Y agregó: "La falta de abastecimiento por parte de proveedores claves hizo que la empresa perdiera ventas por montos considerables, sumando esto a otros desfinanciamientos importantes tales como retenciones injustificadas de Agip y Arba, sobretasas de interés en fideicomisos y ON, y gastos de sellados, seguros de caución no cobrados, y otros". De esta forma, CARSA justificó la faltante de caja que la compañía no puede financiar con recursos propios ni con créditos bancarios.

La compañía explicó que hasta el mes de abril había podido hacer frente a las obligaciones, pero ya en mayo no pudo cumplir con el pago a proveedores, bancos y bonistas.

Dada la situación financiera, "para mejorar el abastecimiento de mercadería que nos permita potenciar las ventas -y con ello futuros ingresos- se muestra inevitable diferir el pago del servicio de interés bajo las obligaciones negociables en circulación".

Según el comunicado enviado a la BCBA la medida es "estrictamente necesaria" para mantener la operatividad de la empresa y mejorar su capacidad de pago de las obligaciones negociables a futuro. "En cuanto la sociedad cuente con recursos suficientes realizará el pago del servicio adeudado, con más los intereses compensatorios y moratorios previstos en las condiciones de emisión de las obligaciones negociables".