“Odio a los hippies horribles que recomiendan la copa menstrual”

Sofia Gala (32) no se anduvo con vueltas a la hora de contar su experiencia personal usando la copa menstrual. Desde la ciudad de San Sebastián, adonde viajó para participar como jurado del reconocido festival de cine, la actriz estalló indignada contra el sistema adoptado por muchas mujeres y que crece en popularidad.

"Acabo de intentar ponerme una copa menstrual y quiero decir que odio a todes les que me la recomendaron", comenzó furiosa en sus historias de Instagram. "Ahora no solo estoy manchada con mis litros y litros de sangre sino que también estoy frustradísima y enojada", agregó sin filtro. Luego, continuó con humor. "Hippies horribles, encima me salió un huevo, la vendo", remató su descargo en las redes sociales.

Laurita Fernández es una de las famosas argentinas que defiende el método e, incluso, el año pasado fue contratada por una empresa que fabrica las copas menstruales. “¡Son excelentes! Prácticas y muy cómodas. Todas las mujeres pueden usarlas. Reemplazan el uso de las toallitas tradicionales y cuidan el medio ambiente, ya que son reutilizables y duran hasta 10 años", aseguró la actriz.