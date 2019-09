Fuertes "me gusta" de Axel tras la polémica con Tini Stoessel y la acusación de la periodista: "Mentiras por rating"

Las imágenes de Tini Stoessel dando una nota con Axel en vivo mientras corría la mano del cantante de su hombro con incomodidad no tardaron en viralizarse y muchos aseguraron que se trataba de una situación de acoso.

Tini, después de guardar silencio durante 48 hs, emitió un comunicado en el que aclara: “Quiero contarles que con Axel tengo una gran relación profesional y aclarar que ningún gesto mío que haya sido extraído de notas que dimos obedece a una incomodidad con Axel”.

Pero el episodio fue el puntapié para que la periodista Paula Galloni contara una situación de acoso que habría vivido con Axel años atrás. “Yo tenía 19 o 20 años. Terminé la entrevista, volví a mi casa llorando y llamé a una amiga para contarle (...) No fui ni violada ni abusada, está bueno aclararlo porque yo no me quiero victimizar. Fue una situación de acoso laboral”.

En medio del escándalo, Axel decidió llamarse a “silencio” en las últimas horas después de publicar una foto abrazado a Tini y Lali Espósito a forma de descargo.

Sin embargo, desde Twitter le dio su “like” a fuertes mensajes de sus seguidores, que bajo los hashtags #YoBancoAAxel y #QueMeAbraceAxel, salieron en su defensa.

Algunos de los mensajes a los que el cantante les puso “me gusta” decían:

“Si no saluda está mal, ¿si medio se te acerca entonces es acoso ? Qué triste que las personas hoy vivan llenas de odio y resentimiento, Amense mucho más y así dejen de tratar de dañar a los demás y ver cosas que no son. Siempre contigo , adoro y extraño cada abrazo”.

“¡No inventen ni ensucien cosas que no existen!Por favor, entiendo y comparto la lucha de la Mujer pero inventar o sacar conclusiones no es defender, es violentar e inventar”

Sobre Galloni: “Primero habla sin decir nada, segundo habla en potencial sobre lo que siente supuestamente Tini y saca conclusiones. Luego miente al hablar de la familia, que no está aislada, tiene internet y no está ajena al mundo. Ojalá la demande Axel, no se puede ensuciar así”

“No le interesan los escándalos. Él es más gente que toda esa gente que lo ensucia. Es un Señor con todas las letras. Te quiero”.

“Hablar sin saber, llenar horas de TV con mentiras solo por rating, periodismo amarillista. La lacra del periodismo. ¿Habrán visto la historia en Instagram de Tini después del video difundido por algunos medios donde invita a los hijos d Axel a su recital? Hay cosas más importantes de qué ocuparse”.

“Que digan lo que quieran, no van a lograr ensuciarte, no a vos... ¡te queremos y hoy más que nunca estamos con vos!”.

“Me crucé a Axel un montón de veces, desde que tengo 9 años lo vi en hoteles, entrevistas, camarín, avión. NUNCA me trató mal, NUNCA vi un mal trato hacia las personas que lo rodeaban en ese momento, ¡MIENTEN! Y dañan la carrera de él. ¿No tienen otra cosa que hacer?”.

Fuente: Ciudad