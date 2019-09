Mariana Fabbiani destrozó a Nahir por sus selfies en la cárcel

Meses después de haberla entrevistado cara a cara, Mariana Fabbiani volvió a hablar de Nahir Galarza debido a las polémicas fotos que compartió desde el interior de la Unidad Penal Femenina Nº 6 de Paraná, Entre Ríos, establecimiento en el que se encuentra cumpliendo la condena de cadena perpetua por el asesinato de su novio, Fernando Pastorizzo.

La conductora de El Diario de Mariana (El Trece) analizó el suceso junto a sus compañeros de programa, y luego de recibir una consulta de Ricardo Canaletti, especialista en policiales, brindó su opinión respecto a la actitud de Galarza cuando fue entrevistada por ella y cómo esto coincide con su actitud en las publicaciones de Facebook que hizo desde la cárcel.

“Ella cree que está de paso, no tomó conciencia”, sostuvo Mariana, que cuando entrevistó a la prisionera en el mes de marzo, aseguró que había encontrado a una mujer que “no quiere que haya pasado lo que pasó”.

Fabbiani remarcó que Nahir no tiene una buena relación con el resto de las reclusas porque ella las miraba de manera tenebrosa cuando dormían, y se mostró indignada por el accionar que se conoció de ella durante las últimas horas a través de su propia cuenta de Facebook.

“No me sorprende para nada. Yo tuve la sensación de que ella creía que no iba a estar ahí por mucho tiempo, que no era consciente de su perpetua ni de lo que había sucedido, que le parecía estar de paso”, afirmó la conductora de El Trece, que tildó de irrespetuosa a la joven de 21 años. “Ya pasó tiempo y no sé cuánto habrá asimilado, pero es una falta de respeto”, sostuvo.

“Ella tiene la posibilidad de tener un celular y elige mostrarnos eso. Esto habla también de ella, porque tuvo la posibilidad de hablarnos a todos y eligió decir y mostrar eso, como si fuese una travesura el motivo por el que está presa y no que asesinó a su novio”, sentenció Mariana.