Destape y escote: la primera foto sensual que publicó Rocío Rial

Rocío Rial se despidió del perfil bajo y dejó con la boca abierta a todos sus seguidores con una foto de alto voltaje. Al igual que su hermana Morena hizo en varias ocasiones, publicó una postal donde se la ve con un escote fatal. Es la primera vez que se anima a jugar con su costado sexy.

Días atrás, la joven cumplió 20 años y parece que lo recibió con todo. Se divirtió en la noche con varios amigos y se puso un top color lavanda muy ratonero. La imagen fue compartida por ella misma a través de Instagram Stories.

Jorge Rial se emocionó por las dos décadas de su "Chini", como apodó a la menor de sus hijas, y le dedicó un cálido mensaje. "Mi hija amada. Siempre fiel. Desde que ibas con tu sillita a sentarte a mi lado mientras leía los diarios o me fumaba un puro. Y vos ahí, jugando o solo acompañándome. Pero ahí. Se que estiro la mano y estas. Ahora y siempre. Gracias por el amor. Por el aguante. Por apostar a esta familia. Por ser tan sensible. Tan inteligente. Por tu humor negro. Por el amor que nos das cada día. Sos una bendición en mi vida. Te amo hasta que no me den más fuerzas", escribió.

En las últimas horas, Rocío Rial también posteó una foto donde se la ve renovadísima. Se cortó el pelo, se lo aclaró en las puntas y lo tiñó de colorado, y se puso dos piercing: uno en la ceja y otro en la nariz. Se sacó los anteojos y parece otra persona. ¿Estará probando lentes de contacto?

En septiembre de 2018, el conductor de Intrusos manifestó su tristeza al ver volar a su pequeña, se se instaló en Los Ángeles para estudiar inglés. "Va a buscar su camino. Son apenas unas semanas, pero, lejos de extrañarla, voy a sentirla muy cerca. Tiene todo el futuro por delante y allá va, a conquistarlo. Yo a su lado. Acompañando. Estoy feliz. Con el pecho hinchado", comentó el periodista en aquel entonces.



Mirá la foto: