Marocco criticó a los que buscan colgarse del saco de Alberto Fernández

El compañero de fórmula de Gustavo Sáenz aseguró que no le interesa lograr la bendición de ningún candidato, sino el apoyo del pueblo de Salta. Pidió separar la elección provincial de la nacional. Además dijo que no fue invitado a la presentación del libro de Cristina. Mirá el VIDEO.

En el marco de un nuevo encuentro con dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR), Antonio Marocco, compañero de Gustavo Sáenz en la fórmula que aspira a gobernar la provincia, ante las cámaras de InformateSalta, analizó el escenario electoral de cara a las PASO provinciales que se celebrarán el próximo domino 6 de octubre.

En la oportunidad, aseguró que muchos dirigentes, espacios sociales, y el pueblo en general, esperan ver un cambio después de 12 años de gobierno interrumpido de Juan Manuel Urtubey. “Hay gran expectativa por el surgimiento de un nuevo espacio en la política salteña”, manifestó.







A pocos días del acto de cierre de campaña, que se realizará el miércoles en el estadio Delmi, destacó la buena recepción del espacio en todos los municipios del interior. “He recorrido 40 de los 60 municipios y vemos que vamos muy bien, hemos hablado con los encargados de zona, escuelas, y cada uno de los dirigentes de los distintos barrios”, afirmó.

Con respecto al apoyo manifiesto del candidato presidencial Alberto Fernández a Sergio “Oso” Leavy, aseguró que no le interesa colgarse del saco de ningún dirigente y pidió separar la elección provincial de la nacional. “Yo espero que a nosotros nos levante la mano el pueblo de Salta, que es el que elige".

Al ser consultado sobre su presencia o no en el acto de presentación del libro de Cristina Fernández de Kirchner en Salta, manifestó que no fue invitado aunque no descartó su concurrencia. “Lo vamos a ir resolviéndolo de aquí hasta el sábado, siempre es interesante escuchar a la Dra. Kirchner”, subrayó.

Por último, señaló que los resultados del 11 de agosto obtenidos por el Frente de Todos a nivel nacional se ampliarán, dando por hecho que el macrismo no tiene ninguna oportunidad de cambiar la historia.