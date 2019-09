El descargo de Jimena Barón luego de que la presentaron como un "cu..." en Córdoba

"¿Quién quiere ver el cul… de Jimena Barón esta noche? Ella lo va a mostrar sin ningún problema", anunció Andrés Manzur en la Fiesta de la Primavera de Villa Carlos Paz, Córdoba, el pasado sábado.

Definitivamente, su comentario llamó la atención ya que miles de mujeres repudiaron sus dichos y el colectivo "Ni Una Menos" cordobés lo acusó de ejercer violencia simbólica.

Tras las fuertes repercusiones en los medios, Jimena Barón realizó un furioso descargo a través de su cuenta de Instagram.

"Hay un conductor de una radio que me presentó de una manera muy machista. No está bien que a mí me presenten como a un cul...", comenzó a decir la intérprete de "La Cobra".

"No está bien que el arengue hacia el público sea si tienen ganas de verme el ojet... o no. Si presentan cul... que presenten los cu... de todos, de los chicos que tocaron después también, y los de antes también", agregó Barón