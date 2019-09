Tiempo en Salta: Septiembre se despide con mucho calor

Poco a poco comienzan a llenarse de flores los jardines y el paisaje salteño, enmarcado en imponentes cerros, empieza lentamente a reverdecer. Las lluvias aún no se hicieron presentes, pero no tardarán demasiado en llegar. Los días, al menos hasta la semana que viene, serán a puro sol y las condiciones serán favorables para, por qué no, ponerse la malla y recostarse en la reposera.





De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, para hoy se espera una jornada despejada con una máxima de 30°C. El sábado será un poco más caluroso ya que se anticipa una máxima de 32°C.

El domingo será el día más caluroso del fin de semana ya que se pronostica una mínima de 23°C y una máxima de 33°C.