Banda desbaratada por cultivo de marihuana: “Mataron mi local y no encontraron nada ilegal”

“Mataron mi local y no encontraron nada ilegal”, fueron las palabras de Julián, el dueño del comercio “Tudo Legal” que fue allanado el fin de semana en el marco de un operativo policial que tenía como objetivo desbaratar una banda dedicada a la venta de estupefacientes. En la causa hay cuatro detenidos.

Contradiciendo el informe oficial que da cuenta de que en el local se halló material para el cultivo de estupefacientes y plantas de marihuana, el joven negó toda acusación. Por FM Aries dijo: “El allanamiento fue a las dos de la mañana y estaba destinado a otra persona”, en ese contexto se quejó por no haber visto la orden de allanamiento.

“Cuando llegaron se dieron cuenta que en el lugar hay seis locales dentro del inmueble y aprovecharon la volteada, comenzaron a revisar todo, hasta la peluquería. No encontraron nada ilegal y no me devolvieron nada. Mi local sigue abierto pero la gente no va por miedo”.

Detallando que el secuestro de mercadería llega a los 300.000 pesos aclaró que las revistas THC secuestradas son “35 ejemplares que no estaban a la venta y que son una colección privada. Lo que se hizo acá es un manoseo moral y comercial”.