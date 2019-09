Un candidato de Cambiemos sacado contra los pobres: "que se caguen de hambre, me importan un ch..""

Un candidato a diputado de Juntos por el Cambio en La Rioja se sacó por la derrota de Mauricio Macri en las primarias y, además de insultar a Alberto Fernández y Cristina Kirchner, se la agarró con los pobres: "que se caguen de hambre esos putos".

Se trata de Pablo Yapur, candidato a Diputado Provincial en San Blas de los Sauces por Juntos por La Rioja, la versión local de Cambiemos que lleva como candidato a gobernador al radical Julio Martínez.

Dolido por la debacle electoral de Macri, Yapur no tuvo mejor idea que expresar su malestar en un audio que envió a allegados. Por supuesto que la catarata de insultos se terminó haciendo pública y se viralizó rápidamente en las redes sociales.

"A partir de hoy muchachos les comunico que los pobres me importan un choto", arranca Yapur. "A partir de ahora, a ningún puto le compro una tortilla en la calle, a ningún puto le regalo nada, a ningún puto lo ayudo. A ningún puto pobre lo pienso colaborar ni con una moneda de diez pesos, ¡que se caguen! Porque esos hijos de mil millón de putas son los que votaron a este K de mierda", arremete sacado.

"Así que a partir de ahora a ningún pobre que me venga a pedir, que me chupe un huevo, que se cague de frío, que se cague de hambre, que duerman en la plaza. Me importa un choto", continúa. "Porque todos estos negros sucios, drogadictos, vagos, son los que han ido a votar. Que se vayan a la re puta madre que los parió, manga de basuras", enfurece.



Yapur dice que los pobres son culpa de la "yegua hija de puta y del tuerto" en referencia al matrimonio Kirchner y cierra su dramática catarsis con más insultos. "Ahora ayuda cero a ningún puto que la necesite. ¿Te faltan remedios? andá a pedirle a los FF. Que se re mil caguen", cerró.