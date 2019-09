Su papá murió antes del partido, jugó igual sin contarlo y se "quebró" en su gol

Su historia recorre el mundo virtual. Su papá murió antes del partido, él jugó igual sin contarlo y se "quebró" cuando hizo su gol.

La historia de Dariusz Formella, futbolista polaco del Sacramento Republic de la USL en Estados Unidos, es digna de admirar y a su vez complicada de entender por la mezcla de profesionalismo y locura que tuvo el pasado fin de semana.

El hombre de 23 años se enteró del fallecimiento de su padre, quien venía luchando contra un cáncer desde hace tiempo, apenas tres horas antes del partido que su equipo tenía que disputar ante FC Toros, por la liga de Reserva de la MLS de EEUU.

Sin embargo, el delantero prefirió no compartir la noticia con ningún integrante del plantel ni del cuerpo técnico y decidió jugar el encuentro, donde al minuto 80 le tocó marcar el gol de la victoria.

Allí fue cuando no pudo contener el sentimiento: apenas convirtió, se llevó las manos a su rostro y comenzó a llorar, arrodillado, ante la mirada atónita de sus compañeros, que no entendían qué estaba ocurriendo.

Formella le explicó la situación al griego Charalampos Chantzopoulos, que en plena celebración cambió su cara por completo.

El número 6 lo abrazó y señaló al cielo diciendo "Is for him" (Es para él).

"Muchos me preguntaron por qué ’celebré’ de esa forma. Las últimas semanas fueron muy duras para mí y mi familia. Mi padre tenía cáncer. Tres horas antes del partido me enteré que había fallecido. Intenté no mostrar a nadie que algo andaba mal, me mantuve enfocado en el juego e hice mi trabajo lo mejor que pude pero después que anote el gol no puede contener le emoción y empecé a llorar.", escribió el polaco en sus redes post partido.

Una historia conmovedora, que sigue demostrando que el fútbol es mucho más que un simple deporte.

Mirá cómo fue: