En Salta, 9 de cada 100 empleos están vinculados al turismo

Cada 27 de septiembre se celebra el día Mundial del Turismo, una actividad que crece cada vez más y genera miles de puestos de empleos directos e indirectos en Salta. La provincia es una de las más visitadas de Argentina.

Al respecto, Ana Cornejo, subsecretaria de Desarrollo del Ministerio de Cultura y Turismo, aseguró que 9 de cada 100 trabajos en la provincia están vinculados al turismo. “Eso nos sitúa como una actividad muy fuerte, con mucha potencialidad,” dijo en el programa televisivo Salta Directo.

En este sentido, destacó dentro de las ramas indirectas vinculadas al turismo, se resaltan el comercio, transporte y servicios. “El 50% del gasto se aplica a hotelería y gastronomía, pero el otro 50 va para artesanía, para cultura, para comercio, transporte, otros rubros y eso es lo que realmente la hace tan dinámica a la actividad,” expresó.







Asimismo, recordó que el organismo provincial cuenta con proyectos de apoyo a emprendedores, los que tuvieron muy buena acogida sobre todo en mujeres y jóvenes. “Muchas veces son segmentos, sobre todo en el interior a los que les cuesta sumarse al empleo y gracias a estos proyectos, pueden generar su auto-empleo. Eso realmente está mejorando mucho los contextos en el interior,” indicó.

La licenciada manifestó, además, que pese a la difícil situación económica que atraviesa el país, el turismo no se vio afectado. “Estamos sorprendidos porque el contexto es muy complejo, pero el turismo no ha caído. Hoy estamos competitivos para el turismo extranjero, la Argentina está recibiendo más turistas extranjeros. Y por otro lado, los argentinos no estamos pudiendo salir, eso genera que nos volquemos a hacer turismo interno,” aseveró.







En este punto subrayó que existe una tendencia en el mundo de hacer viajes de menos días pero con más frecuencia. “Las escapadas, nos convienen para desarrollar el interior de Salta porque el mismo salteño aprovecha mucho las escapadas, hay tantas opciones que tenemos tan cerquita.”

Finalmente, Ana Cornejo invitó a todos los salteños a participar del cierre de actividades con el #FUTURSALTA 2019: Seamos Disruptivos, bienvenidos a lo nuevo en Turismo”, que se desarrollará el próximo lunes 30 en el Centro de Convenciones, con entrada libre y gratuita.