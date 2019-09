Huracán y Atlético Tucumán se miden en Parque Patricios

Huracán, dirigido interinamente por Néstor Apuzzo, viene de ganarle en Florencio Varela a Defensa y Justicia (1-0) y quiere vencer a los tucumanos para acercarse a los puestos de clasificación a las copas internacionales, informó Télam.

En cuanto al equipo, los de Parque Patricios (suman 8 puntos en el torneo) no podrán contar con el mendocino Carlos Araujo, expulsado en el último encuentro, quién será reemplazado en el lateral derecho por el ex futbolista de Banfield y Rosario Central, Gonzalo Bettini.

El "Globo" está en la búsqueda de un DT tras la renuncia del cordobés Juan Pablo Vojvoda, luego de la goleada sufrida ante River (4-0). La primera opción era la posiblidad del regreso de Eduardo Domínguez, pero rechazó la oferta. El segundo en la lista en la consideración de la CD que encabeza Alejandro Nadur es, ni más ni menos que Ricardo Zielinski, quien esta sujeto a los resultados en Atlético Tucumán.

El panorama de los tucumanos no es el mejor, suma 6 de los 21 puntos posibles en las siete fechas que se llevan disputadas de la Superliga y fue eliminado en Copa Argentina por Cólon en octavos de final.

"Siempre me manejé con sentido común, me hago cargo de la situación, soy el primer responsable. Pero si las cosas no salen me tendré que ir", agregó el "Ruso" Zielinski luego de la derrota en Tucumán ante Independiente, en la fecha pasada.

Es vital para "El Decano" y en particular para su DT obtener un triunfo mañana ante Huracán y volver a sumar de visitante luego de ocho derrotas consecutivas (entre Superliga y Copa de la Superliga).

En cuanto al equipo, Zielinski realizaría varias modificaciones en referencia al que perdió ante el Rojo de Avellaneda, el más destacado, el regreso del arquero y capitán Cristian Lucchetti (recuperado de la lesión) en lugar de Alejandro Sánchez.

También ingresarían en el mediocampo Cristian Erbes y Ariel Rojas en lugar de Federico Bravo y Leonardo Heredia, respectivamente, y en ataque Augusto Lotti por Leandro Díaz.

El "Globo" lidera el corto historial con 4 triunfos en 11 partidos en la máxima categoría contra 3 de los tucumanos y 4 empates.