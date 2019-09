Sin Vueltas con Gustavo Sáenz: “Les pedimos que nos den la oportunidad de trabajar por una Salta distinta y mejor”

A una semana de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias provinciales en Salta, los precandidatos a gobernador se encuentran realizando sus últimas semanas de campaña. La veda electoral iniciará este viernes a las 8, por lo que, Gustavo Sáenz inició su cierre de campaña en Sin Vueltas de InformateSalta (Domingos 21.30, Lunes 19 y Miércoles 12.30).

En búsqueda de la calidad institucional

Esta propuesta es uno de los pilares de la plataforma del único precandidato del Frente Sáenz Gobernador, ya que, resulta imprescindible para mejorar los procesos democráticos y fortalecer las instituciones. “Es indispensable, como salto cualitativo e institucional, la reforma constitucional, para que aquellos que se reeligen constantemente y no se van de sus cargos, tengan un límite” reafirmó Gustavo Sáenz.

El dirigente aseguró en Sin Vueltas de InformateSalta que es lamentable que los políticos no se den cuenta que hay un tiempo para todo. “Lo que no se hizo en 8 años, no se va a poder hacer más. Es necesario oxigenar la política, darle la posibilidad a otro que participe y como todo en la vida tiene un ciclo, llega un momento que uno tiene que retirarse y darse cuenta de esto”.

Criticó la falta de gestión de los municipios del interior y las intendencias de decenas de años. “Hemos estado en lugares donde la gente no la está pasando bien, y no lo están pasando bien hace muchos años. Lugares sin agua, sin luz, sin cloacas, sin dignidad” recalcó el precandidato a gobernador, Gustavo Sáenz.







¿Justicia Independiente?

Sáenz recalcó que la justicia debe ser independiente, por lo tanto, no puede quejarse de la renovación de mandato de los jueces Guillermo Catalano y Ernesto Samson, por parte del gobernador Juan Manuel Urtubey.

“Si me toca ser gobernador, nadie podrá decir que nombré a esos jueces. Sí creo que hay que modificar el sistema de justicia, entraría en la reforma constitucional, y ver el tema de los organismos de control” adelantó Gustavo Sáenz en Sin Vueltas de InformateSalta.

Además, indicó que, si se quejará de esta situación, estaría dando un mensaje contrario: “Le estoy diciendo a la gente que quiero nombrarlos yo, que quiero que sean jueces míos y eso está mal. No es lo que queremos, lo que queremos es que los jueces sean independientes”.







¿Elección provincial o nacional?

Espacios, como el que dirige el doble candidato Sergio Leavy, consideran indispensable que el voto en los comicios provinciales se alinee a los nacionales. Sin embargo, el precandidato a gobernador por el Frente Sáenz indicó que su opinión es totalmente contraria. “Hemos acompañado a gobiernos nacionales, hemos tenido senadores y diputados nacionales levanta manos del gobierno de turno y Salta está igual o peor. Creo que no ha modificado en nada estar encolumnado detrás del presidente”.

Por el contrario, Sáenz sostuvo en Sin Vueltas de InformateSalta que los salteños necesitan representantes genuinos que peleen por ellos y tengan capacidad de gestión. “Yo quiero que me elijan los salteños, que ellos decidan que yo sea el gobernador de la provincia, porque confían en mí, no quiero que nadie venga a decirle a los salteños a quien tienen que votar” agregó el precandidato.

En este sentido, Gustavo Sáenz aseguró que, si no se anteponen los intereses de los salteños a los intereses políticos, “nos pasa lo que nos pasó siempre, que nunca logramos nada”.







Salud, Educación y Trabajo

Estos son otros de los pilares de la propuesta de Sáenz Gobernador. La salud pública, para el dirigente, debe ser de excelencia al igual que la educación, para así recuperar los valores y la cultura del trabajo.

Al recorrer el interior de la provincia, relató como los niños salen a la escuela con sus padres sentados y cuando vuelven al mediodía siguen en el mismo lugar. “No son los padres los culpables, no es la gente, es el Estado que no genera trabajo genuino, dando potencialidad a la industria, al comerciante, a aquellos que realmente ponen el hombro para sacar adelante el país” dijo en Sin Vueltas de InformateSalta, señalando que es necesario renovar el vínculo con el sector privado a través de la seguridad jurídica y la previsibilidad. “Ser una provincia seria donde la gente apueste y tenga ganas de invertir”.

La conectividad en los espacios públicos también es unas propuestas de Sáenz. “Hemos planteado la necesidad que en cada lugar, plaza pública haya WiFi. Es la única forma que nuestros chicos estén conectados con el mundo. No podemos no tenerlo. Es importante hacerlo y darle la posibilidad a la gente y especialmente a los más chicos” expresó Sáenz en Sin Vueltas de InformateSalta.







¿Por qué votar a Gustavo Sáenz como gobernador?

“Hemos decidido apostar a construir desde el amor y no desde el odio. Somos un frente que hemos demostrado que se puede trabajar de manera conjunta cuando hay un objetivo en común, sin pensar, de donde vienen sino hacia donde vamos. Por eso el 6 de octubre le pedimos a todos los salteños que nos acompañen, que nos den la oportunidad, de no votar a los mismos de siempre. La oportunidad de trabajar por una Salta distinta y mejor”.