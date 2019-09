Fuerte respaldo de la Sanidad a la candidatura presidencial de Alberto Fernández

El Congreso Ordinario de la FATSA, Federación Argentina de trabajadores de la Sanidad concretó un fuerte apoyo a la candidatura presidencial de Alberto Fernández, en el marco de un encuentro que convocó a los máximos líderes de la sanidad de todo el país.

Héctor Daer, secretario general de la CGT, hizo hincapié en la difícil situación que viven los trabajadores argentinos en general y los trabajadores de la sanidad en particular, producto de la falta de una política de salud que los contenga y que esto garantice una adecuada prestación a la comunidad.







A su turno, Eduardo Abel Ramos, secretario general de ATSA, señaló que la provincia de Salta no es ajena a la dura realidad del país. “Es difícil garantizar las prestaciones, cuando no se cuenta con los recursos para que esto suceda, la infraestructura no puede surgir de la nada, los medicamentos no pueden aparecer por arte de magia y no puede pedirse sólo al trabajador que cubra los vacíos con tareas recargadas y resignaciones salariales”, disparó.

Por último, insistió en que se necesitan mejores presupuestos nacionales y provinciales que haga fructífera la tarea, y que ponga en el eje de la escena, la salud de todos los salteños. “Nuestro aporte en la próxima contienda electoral será el de acercar al Palacio Legislativo el proyecto de los trabajadores, en la defensa de mejores partidas presupuestarias que posibiliten trabajar en las necesidades básicas de salud y educación".