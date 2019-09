Mirá lo que le espera a cada signo en el mes de Octubre

Aries

Sé prudente y haz uso de la diplomacia en las semanas venideras, estarás en la mira de muchas personas. Tu esfuerzo y desempeño laboral serán reconocidos. Todas las relaciones que establezcas en este lapso te serán de mucho beneficio en el futuro inmediato. Vivirás momentos de alegría.

Tauro

Tauro eres el hijo predilecto de Venus, tus talentos suelen ser ilimitados, tienes mucho que ofrecer como ser humano. Sufriste un tropiezo pero la victoria será tuya. El amor te tiene muchas sorpresas. Dedica tiempo a la meditación y a la espiritualidad. Juega a la lotería, tendrás oportunidad de ganar.

Géminis

Tiempo idóneo para que recuperes lo que creías haber perdido en los meses anteriores, de pronto todo mejorará y te sentirás lleno de energía y con muchos deseos de lograr todas tus metas, especialmente las de tipo financiero. Se presagian posibles mudanzas. Cuentas con alguien que te ama de verdad.

Cáncer

Eres un ser especial dotado de muchos talentos, sabes ser amoroso con la gente que quieres. Es probable que tengas que ayudar a seres queridos a salir de problemas ya sea económicos o de salud. Tu buen corazón será recompensado con muchas bendiciones de Jesucristo.

Leo

El destino te tiene reservada una gran sorpresa, has padecido mucho, has sufrido pero ahora te llegó el momento de la recompensa. Si tienes algún asunto legal pendiente o trámites que se han retrasado, la espera por fin terminó porque durante octubre y noviembre verás ese asunto totalmente resuelto.

Virgo

Con Júpiter transitando durante un año en tu sector de hogar y familia, no tendrás de qué quejarte en ese sentido. Las buenas oportunidades se harán presentes en tu vida, siendo tu sector financiero el más beneficiado. Vive con optimismo el presente y no pienses más en lo que pudo o no pudo ser.

Libra

Una época maravillosa inicia en tu destino, tienes al Sol y a Júpiter, haciendo un tránsito benéfico, es el tiempo para conseguir logros mayores. Todo lo que te propongas lo puedes conquistar. Un achaque o padecimiento dejará de afectarte. Es pronostico que algo maravilloso te sucederá. ¡Feliz cumpleaños Libra!

Escorpión

Venus navegará por tu signo desde el día 9 de octubre, hasta el 2 de noviembre; y posteriormente transitará por tu sector de dinero y posesiones, te espera un periodo afortunado para las finanzas, el trabajo y el romance. Plutón, tu planeta regente, enviará a tu vida muchas sorpresas y momentos llenos de felicidad.

Sagitario

No trates de realizar todas las hazañas por tu propia cuenta porque no lo lograrás, es necesario que en ocasiones pidas ayuda y delegues responsabilidades, no eches todo sobre tus hombros, no es aconsejable. Gozarás de un mes lleno de diversiones. Amigos se harán presentes cuando más lo necesites.

Capricornio

El planeta Saturno navegará por tu signo durante todo el mes de octubre, estas son buenas noticias pues recuperarás toda tu energía y sentirás muchos deseos de progresar y luchar por tus metas. La tan ansiada felicidad en el amor se hará presente en tu camino. El proyecto que tienes en mente es bueno y se realizará.

Acuario

Tu planeta regente se mantendrá por varios años en el signo Tauro, este aspecto planetario puede traer cambios abruptos a tu vida, de ti depende que los sucesos venideros te favorezcan o te perjudiquen. Como eres un ser con inteligencia superior, sabrás sacarle provecho a todo. La buena alimentación y el ejercicio tenderán a rejuvenecerte.

Piscis

La energía astral para ti durante este mes se enfocará en tu sector laboral. Lograrás destacar y serás motivo de admiración. Pero hay algo que no te tiene del todo feliz, no te preocupes demasiado por ello porque todo se resolverá totalmente a tu favor. Se pronostican viajes, paseos y diversión.