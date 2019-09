Campaña sucia: Bajan carteles de Sáenz-González en Orán

En una actitud pacífica, los encargados de la cartelería del Frente Sáenz Gobernador en Orán registraron en imágenes como simpatizantes del Frente de Todos, descolgaban impunemente un cartel de Gustavo Sáenz y Pablo González.

“Estoy harto que me hagan esto, me han logrado cansar, 30 y pico de carteles me han bajado” dijeron el video, mientras filmaban todo lo sucedido.

Además, el precandidato a intendente por el Frente Sáenz, Pablo González, manifestó su indignación por lo sucedido ya que esto le quita a la gente la posibilidad de conocer su propuesta y de elegir. “Este tipo de actos vandálicos promovidos por ciertos sectores políticos son los que repudiamos. Vamos a luchar y enfrentar ya que lo único que logran es promover más violencia e inseguridad y atentan contra la democracia por la cual tanto luchamos” agregó.

González también admitió que se siente muy cansado de sufrir de estas situaciones reiteradas veces. “Esta vez, me toco ser testigo. Esto produce hartazgo, fastidio, frustración e impotencia, pero este 10 de diciembre vamos a sacar de raíz este tipo de accionar delictivo” concluyó.