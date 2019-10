Por la proximidad de las elecciones, no habría sesión en la Legislatura ni el Concejo

Diputados no sesionará por las elecciones PASO en Salta

A días de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) provinciales, los legisladores de la provincia como de la ciudad de Salta decidirían no sesionar y dedicarse de lleno al tramo final de la campaña electoral.

Los diputados votaron de forma unánime en la sesión del último martes la suspensión del trabajo legislativo. "Hago esto para que después no aparezcan los que dicen en privado levantemos la sesión y después se sacan selfies en el recinto", expresó el presidente de la Cámara Baja.







En Senadores sucedería exactamente lo mismo, aunque sin comunicación oficial todavía. "Oficialmente no me dijeron nada pero creo que no hay", confío una fuente a InformateSalta.

Mientras que en el Concejo Deliberante se definiría mañana al mediodía en el orden de labor parlamentaria. "Me parece que no hay muchos temas pero no sé qué decidirán los concejales", dijeron desde prensa.







Cabe recordar que en la Legislatura, se renovarán 30 bancas en Diputados, mientras que el Senado serán un total de 11. En tanto, el Concejo Deliberante cambiará totalmente su conformación.

El trabajo legislativo se reanudaría recién la próxima semana.