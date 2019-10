Diego Torres con InformateSalta: “Me debía esta visita y reencuentro con el público salteño”

Diego Torres está viviendo un presente inmejorable, tras el éxito de sus nuevos singles "Un Poquito" y "Esa Mujer" y está listo para contagiar todo el ritmo y alegría que tanto enamoró a los argentinos en nuevos destinos.

Con todo su carisma, Diego se presentó en Buenos Aires con tres shows de nivel internacional, una puesta en escena impactante y acompañado por una talentosa banda de 9 músicos en escena y un set de bailarines. Luego de este éxito arrollador, emprende una gira por el interior del país teniendo a nuestra provincia en su lista.

Como antesala al show que brindará el 14 de octubre en el Teatro Provincial, Diego Torres dialogó con InformateSalta para adelantarnos cómo se prepara para su reencuentro con los salteños.

“Estoy muy contento por volver después de tantos años. Me debía esta visita y este reencuentro con el público salteño y con esa hermosa provincia que me trae tantos lindos recuerdos”.

Al ser consultado por su presentación, Diego anticipa que se trata de “un show nuevo, con muchas canciones, proponiendo un viaje por los temas nuevos más esas canciones que quiere escuchar la gente, con un set acústico. A eso se le suma una puesta en escena con una tremenda banda de músicos, proyecciones y algunas sorpresas”. “Son muchas las cosas que estamos preparando para el público salteño”, agregó.

En su charla con InformateSalta, Diego Torres recordó viejas presentaciones que lo trajeron al Norte: “Cuando viajé por todo el país tuve la posibilidad de recorrer Salta y los recuerdos son lindísimos: de un público fervoroso, de pasarla bien. Era una cuenta pendiente volver. Los paisajes, los encantos de sus calles, su gastronomía, Salta es una provincia muy linda”, recuerda.

Atrás quedó aquel artista de “Tratar de estar mejor” o “Penélope”, sin embargo, Diego Torres supo mantenerse vigente a través del tiempo y reinventarse sin perder su esencia. Al ser consultado al respecto, el artista revela sus secretos: “Hay que conocerse, cuidarse, aflojar con lo dulce y las harinas, aflojar con la bebida, tomar mucha agua y hacer ejercicio es clave porque sino uno puede cantar, se agita y no llega a las notas”, confiesa entre risas, a lo que añade: “A nivel musical, siempre fusioné el pop con otros ritmos como el funk, reggae, rumba y también con instrumentos distintos como acordeón, guitarra española, bandoneón, tipos de percusión”.

Esta versatilidad, relata Diego, es la que le permitió hacer duetos con artistas tan diversos como con Juan Luis Guerra, Rubén Blades, Carlos Vives, Ivete Sangalo, entre otros.

“En el estudio y con el paso del tiempo, uno va buscando nuevos sonidos, disco a disco. Uno va buscando otra sonoridad, otros conceptos pero sin perder la identidad que uno tiene al cantar. Hay canciones inoxidables que marcaron el camino que uno viene recorriendo y que provocaron cosas tan lindas que uno no puede dejar de cantarlas.” explica.

"Hoy no podría sonar como hace 20 años por una inquietud propia a la hora de trabajar en la producción y los arreglos".

Finalmente, en torno a la crisis que vivimos en el país, Diego Torres se pronuncia sobre las dificultades que sortea el ámbito artístico a la hora de montar un show: “Uno no escapa a la situación difícil que vivimos en Argentina, pero uno no puede dejar de cantar y de moverse. Al espectáculo al que hay que montarlo, trabaja mucha gente, tiene un costo y un presupuesto y uno trata de abrir ese camino como se pueda para que la gente pueda disfrutarlo. Por eso no queríamos dejar de hacer esta vuelta por el interior visitando lugares que hace mucho no visitaba y se da en este contexto tan complejo”, finaliza.

Recordemos que la gira que lo traerá a Salta pasará también por ciudades como Rosario, Córdoba, Tucumán, San Juan y Mendoza.

Para agendar: Diego Torres se presentará en Salta este 14 de octubre, en el Teatro Provincial de Salta.