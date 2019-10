Según el abogado de Florencia Kirchner, "su salud va evolucionando"

Carlos Beraldi dijo además que no hay ninguna razón procesal para que vuelva a la Argentina. En tanto, Camilo Vaca Narvaja, ex pareja de la joven, afirmó que las principales causas de sus problemas son "la persecución judicial y mediática".

Luego que el sábado pasado la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner suspendiera su visita a Salta para viajar a La Habana a visitar a su hija Florencia, su abogado Alberto Beraldi, dijo que el tratamiento "va evolucionando", a la vez que insistió en que la joven "está a derecho" en todas las causas judiciales en las que se la investiga.

La semana pasada, la defensa presentó un nuevo informe sobre el estado de salud de Florencia Kirchner, donde se afirma que sigue adelante con su tratamiento.

Cabe destacar que Florencia viajó a Cuba en marzo para hacer un curso de guión de cine. Desde entonces nunca volvió a la Argentina. Cristina Kirchner voló a La Habana para visitarla seis veces este año. Según los informes médicos presentados hasta ahora al tribunal, Florencia tiene un linfedema, una depresión profunda y bajo peso corporal.

El primer certificado médico expedido por autoridades cubanas y presentado ante la Justicia argentina señala que padece "como diagnóstico principal (definitivo) un trastorno de estrés postraumático.

En tanto, Camilo Vaca Narvaja, ex pareja de la hija de la ex mandataria, señaló que las principales causas de los problemas de salud de Florencia fueron "la persecución judicial y mediática". "No está bien, está con el linfedema y un cuadro de estrés postraumático con depresión muy fuerte", dijo.