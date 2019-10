Asesor del intendente Cornejo reconoció el pago de $500 con una insólita explicación

El intendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, de nuevo envuelto en una polémica. Esta vez por entregar en su despacho de la Municipalidad $500 a cambio de que lo voten en las PASO provinciales del domingo.

Esta mañana, un periodista de Radio Salta se acercó hasta las puertas del edificio municipal y pudo comprobar, a través de testimonios de los propios vecinos que estaban haciendo la fila para cobrar, que lo que se denuncia es una realidad.

Al respecto, Carlos Cabezas, uno de los asesores del jefe comunal, en la misma radio, reconoció el pago el dinero pero utilizó una explicación que en vez de aclarar oscureció el panorama. Aseguró que se trata de una “ayuda económica” en un intento de tratar de aliviar el bolsillo de los vecinos que ya viene muy golpeado por la crisis.

Manuel Cornejo

“Hay una necesidad social muy grande, es un intendente que se preocupa mucho por lo social y trata de darle respuestas ante las necesidades. No se está regalando, se está haciendo una asistencia social. Muchas veces piden un bolsón, una chapa,” expresó.

Para él, pese a que el dinero sale de las arcas del municipio, no se trata de una malversación de fondos ni mucho menos de un acto de proselitismo político. “Yo no creo que sea querer comprar votos, esto no se hace solo en plena campaña,” indicó.