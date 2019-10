Alberto Fernández les pidió a los pilotos de Aerolíneas levantar el paro, aunque avaló su reclamo

"Estoy decidido a poner de pie de nuevo a Aerolíneas Argentinas. Yo creo en la línea de bandera. Creo que en la necesidad de que la Argentina tenga una línea de bandera y confío mucho en los que trabajan en Aerolíneas", dijo Fernández.

Luego les habló directamente a los pilotos, que anunciaron un paro para el fin de semana próximo: "Les pido siempre, no solo en estos casos, que no provoquen este estado de cosas. Yo sé que tienen razón porque ellos también son víctimas del descuido del Gobierno que hace mucho tiempo no convoca a paritarias y vive postergando a los que trabajan".

"Si mi palabra les sirve, o les pesa, les digo que no es un buen momento para tomar estas medidas. A partir del 10 de diciembre comenzaremos a construir otra historia. Si pudiéramos hacer algo, le estoy hablando con el corazón, para que no haya este conflicto el fin de semana y que los vuelos salgan. Se los voy a agradecer eternamente. Van a estar ayudando a construir una nueva Argentina", agregó el exjefe de Gabinete del kirchnerismo, publicó La Nación.

Para cerrar, reiteró: "Entiendo el reclamo, porque ellos también han sido tan maltratados como todos los trabajadores de la Argentina".