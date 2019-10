Habló el agente atropellado por un conductor ebrio: “Gracias a Dios estoy bien”

Así lo aseguró Reynaldo Guerra, quien señaló que el sujeto lo arrastró durante dos cuadras y medias sobre el capot haciendo zigzag e intentando embestir a otros vehículos para hacerle daño. “En ese momento se me nubló todo”, dijo.

Tras ser embestido y arrastrado durante más de 2 cuadras sobre el capot de un auto conducido por un hombre en estado de ebriedad mientras realizaba el control de entrada de escolares en la Agrícola, sobre avenida Banchik, el agente de tránsito Reynaldo Guerra, comentó a Canal 4 que afortunadamente no sufrió ningún tipo de lesión.

En la oportunidad, manifestó que el sujeto intentó deliberadamente causarle daño. “Me embistió directamente, me tiró hacia arriba del capot, y me llevó dos cuadras y medias en forma de zigzag, queriendo embestir a los vehículos que iban adelante para hacerme daño”, expresó.

Guerra reflexionó también sobre lo qué podría haber ocurrido. “Gracias a Dios estoy bien, después que suceden las cosas uno piensa en lo que pudiera haber sucedido, nos ponemos a pensar en estos momentos si una moto mató a una criatura en el mismo lugar, imagínese lo que puede llegar a ocurrir un vehículo”, sostuvo.

Además comentó cómo vivió el momento preciso del siniestro. “Se me nubló todo, yo lo único que quería era detenerlo, porque iba a ocasionar cualquier desgracia, gracias a Dios no pasó nada, pero estas cosas no tienen que suceder”, dijo.

Borracho y sin papeles

El agente explicó que los resultados del dosaje fueron positivos, y que además el conductor no contaba con licencia. “El auto era del hermano, el conductor no tenía ni registro”, sostuvo.

A su vez, destacó la intervención de la fiscalía, que inmediatamente ordenó la detención del causante.