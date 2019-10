Inauguran en Jujuy la planta de energía solar más grande de Sudamérica

Esta semana en Jujuy se inauguraron las dos últimas estaciones de la planta de energía solar más grande de Sudamérica. El hecho se dio tras la instalación de más 900 mil paneles fotovoltaicos en el parque Cauchari, en la puna jujeña, que servirán para el abastecimiento de corriente eléctrica, además de la generación de fuentes laborales.

Luego de invertir años en su construcción, con la financiación de préstamos internacionales y el acompañamiento del gobierno nacional, la proyección persigue el objetivo de inyectar energía al sistema interconectado del país.

Del acto de inauguración participaron el gobernador Gerardo Morales, junto al jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña; el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui; y Sebastián Kind, subsecretario de Energías Renovables, en compañía de otros funcionarios y empresarios.

"La capacidad de energía solar que tiene Jujuy es casi infinita, es un regalo de Dios que vamos a transformar en trabajo para los jujeños, como los cientos de ellos que han trabajado para hacer realidad este parque. Estoy seguro de que la energía que están generando es de verdad, y que es sólo el comienzo de lo que le van a dar al resto del país. Jujuy tiene mucho para dar como cada rincón de la Argentina", dijo el presidente Mauricio Macri, al tomar la palabra a través de una videoconferencia.

Ubicada a 4200 metros sobre el nivel del mar, en la localidad de Susques, sobre la planta Cauchari (dividida en estaciones I, II y III) quedaron finalizadas las dos últimas estaciones dentro de un predio de 600 hectáreas. Aprovechará la radiación natural del lugar con el aporte de 300 megavatios. De acuerdo a los cálculos oficiales la planta generará 25 millones de dólares anuales para la provincia con la venta de energía renovable a la vez que abastecerá a más de 100.000 hogares.

"A fines de octubre termina la estación de seccionamiento, tenemos que hacer las pruebas y vender energía inmediatamente, colgar y despachar al interconectado. Acá han tenido que trabajar realmente en condiciones extremas, pero ya se han formado y son trabajadores que tienen especialización. Esta planta en 15 años nos va a dar una facturación de 900 millones de dólares", expresó el gobernador Gerardo Morales.

En este sentido, la operación comercial está prevista para 30 días posteriores a la finalización de la Estación del Altiplano construida por Nación, a la que deberá conectarse la obra. Esto le permitirá a la central de paneles ingresar al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), para su óptima ejecución dentro del circuito nacional.

La financiación de fondos fue a través de un crédito del Export-Import Bank of China (Eximbank) por US$ 331 millones, y mediante la colocación de un bono internacional por US$ 210 millones emitido por el gobierno provincial. A ello se sumarían US$ 300 millones solicitados a organismos internacionales, con el objeto de que la planta de Cauchari llegue a producir 500 megavatios.

Cauchari Solar S.A. es propietaria de la planta a través de la empresa estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse), permitiendo que el dueño sea el estado provincial. Por lo que para el emplazamiento se estimaron alrededor de 1200 trabajadores locales, desde sectores vinculados a la construcción como al manejo de maquinarias. Además, esto supone la demanda de personal permanente para el manejo y mantenimiento de las instalaciones.

De tal manera, para el montaje de las estructuras fotovoltaicas colaboraron las empresas Powerchina (proveedor), Shanghai Electric y Talesun, cuyos materiales recibidos se han distribuido mediante una logística de transporte coordinada.

Conforme al contrato celebrado en el marco del programa RenovAr, la garantía de venta de 300 megavatios fue adjudicada por licitación a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). Este consiste, además, en la comercialización de US$ 60 por megavatio activo durante un plazo de 20 años. El fin es la distribución de energía a través del sistema integrado.

Cauchari se encuentra en el departamento de Susques, en la región de la puna jujeña, a unos 350 kilómetros de la capital provincial. Constituye una de las partes con mayor radiación solar del planeta sobre condiciones adecuadas de frío y viento, aptas para la generación de energía y conservación de 1,2 millones de paneles solares. Recibiendo casi 2.500 kilowatts por metro cuadrado de luz natural, esto la hace comparable sólo con el desierto del Sahara.

Debido a la presencia de comunidades originarias en los terrenos, se tuvieron en cuenta normativas estipuladas para el trabajo con éstas, de manera tal con consultas previstas y mecanismos pertenecientes a la Constitución.

Por allí circula una red de gasoductos e infraestructura de servicios, para las plantas industriales de zonas cercanas con actividad de explotación de litio, además de otros minerales. Es decir, que configura e impulsa una región con actividad industrial, a partir de la inversión y la generación de energía.

Cabe recordar que Jujuy ha sido escenario este año de la inauguración de los tres primeros pueblos solares de Argentina, en base a una central fotovoltaica autónoma con acumulación para baterías de ion-litio. Se trata de Olaroz Chico, en Susques; y La Ciénaga y el Angosto, en Santa Catalina.