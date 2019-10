Mónica Juárez: “Es imprescindible actuar, la gente nos lo pide”

Mónica Juárez, periodista y precandidata a diputada provincial, transita los momentos finales hacia las PASO con la tranquilidad de quién -según ella misma dice- ha escuchado siempre a la gente. En los barrios ha sido bien recibida su candidatura dentro del Frente Sáenz Gobernador, Posadas Intendente; en las elecciones del domingo se enfrenta a un nuevo desafío.

“Para mí es una continuidad, no creo que haya etapas, aunque muchas veces hayamos hablado de etapas de escuchar, de analizar o etapa de la vida para encarar nuevos desafíos. Creo que esto es continuidad. Yo no me sorprendo cuando voy por los barrios, escucho a los vecinos, participo de reuniones con organizaciones, porque esto ha sido parte de mi vida como periodista,” dijo.

En este sentido, manifestó que piensa en un conjunto de medidas en el caso de obtener una banca en la Cámara Baja provincial. “No me gusta la planificación para desprotegidos, para mujeres, para jóvenes; yo quiero trabajar de forma en que cada proyecto, cada medida, piense en todos, sin discriminar. Que cada proyecto incluya a todos los sectores, es la forma en que la provincia va a crecer y ser más competitiva,” indicó.

Para ella, Salta está pidiendo gestión. “Podemos tener buenas ideas, pero lo que nos dice la gente que visitamos es: ’no nos hagan perder tiempo, actúen inmediatamente'. Es imprescindible actuar frente a las necesidades nivelando para arriba, pero también pensando a largo plazo y en una provincia con mucho potencial y futuro.”

Finalmente, consideró que “tenemos mucho camino por recorrer. No solamente hay que consolidar los derechos que se han adquirido, sino que hay que seguir trabajando por ellos y por implantar otros que faciliten mucho más las cosas.”

“En esa línea está Gustavo Sáenz que es mi candidato a gobernador que ha hecho en menos de cuatro años en el municipio, mucho más que otros; y tenemos la oportunidad de que replique su método de trabajo en la provincia. Con Matías Posadas más allá de su impronta, formamos un equipo. Estamos seguros que tiene que haber mucha coordinación entre el Gobierno Provincial, las Cámaras Legislativas, el Municipio, y los concejales, para que suceda una real transformación de la provincia, y estamos capacitados para ello,” concluyó.