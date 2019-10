Científica salteña trabaja en nuevos tratamientos para el cáncer de mama y ovario

Se trata de Vanesa Gottifredi, quien ganó el Premio L’ Oréal “Por las mujeres en la ciencia” y dirige un laboratorio en Buenos Aires. “Soy consciente que es muy difícil que una persona llegue a alguna cura pero es también lo que me levanta todas las mañanas,” dijo.

Vanesa Gottifredi, una científica salteña formada en la Universidad Nacional de Salta (UNSa), investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y jefa del Laboratorio de Ciclo Celular y Estabilidad Genómica del Instituto Leloir, fue premiada por su lucha contra el cáncer.

“El ADN contiene la receta de cómo hacer una célula y cambios en esa receta son los que producen enfermedades como el cáncer. Nuestro objetivo es entender cómo funciona el proceso de replicación para poder entender cómo se genera el cáncer y como combatirlo,” dijo.

En este sentido, se focaliza en encontrar nuevos tratamientos para el cáncer de mama y de ovario. “Nos concentramos en un defecto de la receta que es la pérdida de ciertas proteínas. Esa pérdida de ciertas proteínas genera una ventaja en la génesis del cáncer pero a la vez son un talón de Aquiles que permite la entrada a un tratamiento. En ese sentido, se puede desarrollar medicina de precisión buscando fármacos que ataquen solo a células con ese talón de Aquiles, dejando tranquilas a células que no tienen ese talón de Aquiles,” expresó.

Sobre el premio, la doctora consideró que si no se visualizan mujeres triunfadoras, es muy difícil inspirar a las nuevas generaciones. “No es solo un premio, sino uno que ayuda a la comunidad, y la comunidad que a mí me interesa, mujeres que tienen que creer que pueden ser líder,” opinó.

Finalmente, subrayó que si bien es consciente que es muy difícil que una persona llegue a encontrar alguna cura para el cáncer, es también lo que le levanta todas las mañanas. “Pensar que puedo ser parte, un granito de arena de alguna construcción que sea útil para la humanidad.”

Con el Premio L' Oréal “Por las mujeres en la ciencia”, tendrá una inyección de 650 mil pesos para continuar con la investigación.