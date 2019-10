Concesionarias en alerta por las bajas ventas, pidieron declarar la emergencia

La Cámara de Comercio Automotor confirmó el cierre de 180 concesionarias oficiales en todo el país en lo que va de 2019. Salta, por el momento, corrió con una suerte distinta y aún ninguna tuvo que cerrar sus puertas.

Al respecto, Alonso López, titular de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), explicó a InformateSalta que la situación es muy complicada, las ventas bajaron considerablemente en todo el rubro automotor pero con consideró que aún están “aguantando.”

“Tampoco hay crédito como para vender, los impuestos no ayudan, las fábricas están despidiendo personal o suspendiendo. Esto es una cadena, si uno no vende, no lleva gente a su taller, no puede vender los repuestos porque hay costos muy altos, la parte financiera que es altísima, no hay empresa que pueda caminar así,” indicó.

En este sentido, subrayó que por ahora las empresas están vendiendo sus stocks pero cuando se les acabe ya no lo van a reponer por lo que no le quedará otra alternativa que cerrar o buscar acreedores y declararse en quiebra.







“Las concesionarias en Salta están aguantando. No conozco ninguna que haya cerrado, pero están todos con problemas, sobre todo algunas de importados que no hay cantidad de venta que estaban previstas. No se está vendiendo. Se ha pedido al gobierno nacional que se declare la emergencia del sector. Se está a la espera si la declaran o no. Si no la declaran y no salida, no tienen más remedio que cambiar de rubro o hacer otra cosa. Las estructuras que hay para este tipo de empresas son muy altas y muy costosas,” expresó.

En la provincia son alrededor de 1600 los puestos directos de trabajo que genera la actividad, más aquellos de la venta o venta de usados. “Hay que ver quien viene en el gobierno, si no nos van a seguir reventando a impuestos. Las expectativas están, hay que ver con cuales vienen cualquiera de los candidatos que pueden llegar a asumir,” manifestó.

Finalmente, en relación al bono de $5000 mil a privados, López consideró que no están en condiciones de pagarlo, sin embargo tienen que esperar las directivas de ACARA a nivel nacional.