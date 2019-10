Elia Fernández, pre candidata a gobernadora, dura contra Leavy

Elia Fernández comentó en una entrevista, su experiencia luego de buscar una banca nacional, disputando una interna con el "Oso" Leavy dentro del frente Todos. Este domingo, su nuevo objetivo es la gobernación de Salta.

Al respecto, arrancó diciendo que “la derrota a la que vos te referís (del 9 de agosto) en el ámbito nacional era algo previsible, íbamos con boleta corta, digamos que nos hicieron algunas trampillas por ahí y que nos quisieron seguir haciendo en la provincia. Yo no lo veo como una derrota, lo veo como iniciar un camino”.



En el programa "La Yapa", continuó reflexionando y manifestó que a los salteños se les está haciendo bastante difícil poder renovar dirigencias. “Siempre están rondando los mismos candidatos. La población siempre tiene que elegir entre ellos, entre los Romero, los Urtubey, los Sáenz, los Leavy. Digamos que lo que nosotros tratamos es de irrumpir en el campo nacional y popular, un partido de centro izquierda como es el partido del Frente Grande, con una propuesta diferente. Invitamos a la ciudadanía a votar diferente, a hacer un voto en defensa propia. Nosotros queremos recuperar el dinero de la provincia de Salta, recuperar el Banco Provincia”, explicó la candidata.

Por otro lado, insistió y dijo que ella puede prometer que si es gobierno va a aumentar los sueldos de los docentes, de los administrativos y de los policías; va a crear 20 mil puestos de trabajo o va a construir tantas casas, “pero ¿cómo lo vamos a hacer si nuestro agente financiero se lleva la plata y nosotros miramos? Desde acá miramos cómo se están llevando las divisas, cómo se están llevando el dinero de los salteños que podría estar siendo invertido en obras y servicios, en mejorar los salarios, en dar oportunidades laborales, porque bueno, no todos podemos vivir como administrativos del Estado. También se tiene que generar un ambiente en el cual se pueda producir, se pueda alentar el emprendimiento”, recalcó la precandidata a la gobernación.

PASO Piso

Por último, en cuanto a este 6 de octubre, remató diciendo que en esta oportunidad ya no estarán en el Frente de Todos y van solos como lista única, buscando hacer piso (1,5% de los votos).



“El Frente de Todos se conforma en el orden nacional en el cual estuvimos nosotros presentes porque creíamos que teníamos el compromiso de apoyar la fórmula Fernández- Fernández. Seguimos apoyando esa fórmula, pero al desdoblarse la elección, que no es una decisión nuestra, sino que fue un decreto del gobernador, ya nos permite no necesariamente seguir en ese frente donde no nos sentimos representados, donde quienes dicen ser los representantes de ese espacio, no nos representan. Y claramente, son la continuidad del establishment”, finalizó.