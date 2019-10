Noche de jazz en el After Art del Bellas Artes

Zamar es una banda instrumental formada en Marzo del 2019. Está integrada por Adrián Ruíz Díaz (trompeta), David Cruz (bajo eléctrico), Horacio Barja (teclados), Josue Apahaza (batería) y Raul Relos (saxo). El nombre Zamar es de origen hebreo y significa: canción, tocar las cuerdas o partes de un instrumento musical, hacer música, acompañado por la voz; de aquí, celebrar en canto y música, hacer música en alabanza a Dios, su término es Cantar.

Para la ocasión se interpretará Bass sweet, vamos a gozar, Slippin' and Sliding You Are My Love, y Give your love, de Abraham Laboriel.

AFTER ART es un ciclo gratuito de actividades culturales integrado por música, cine debate, gastronomía y conciertos, y que tiene lugar todos los jueves de 19 a 22 horas en el Museo de Bellas Artes de Salta. El objetivo del mismo es fortalecer y promover manifestaciones artísticas, articulando con entes culturales- dependientes (o no) del Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes-, y fomentar la participación comunitaria en actividades artísticas en todas sus facetas y ámbitos.

A la fecha se cuenta con la realización de 6 ediciones, todas ellas con gran convocatoria de público de todas las edades, y en gran proporción por jóvenes estudiantes de establecimientos educativos terciarios y universitarios, que se acercan al museo al concluir su jornada educativa; en un contexto de encuentro social y cultural.

La entrada es libre y gratuita.