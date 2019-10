En Güemes, utilizan un camión y empleados de la Municipalidad para colgar carteles de campaña

No está permitido el uso de los bienes del estado con otros fines o para el uso particular. Pero en épocas electorales esos límites parecen correrse un poco y lo que no debiera ser, pasa.

Es el caso de Alejandra Salcedo, actual jefa comunal de General Güemes, quien busca su reelección dentro del Frente de Todos. A menos de 24 horas del inicio de la veda electoral, donde toda actividad proselitista o de campaña queda prohibida, se pudo ver a un camión claramente identificado con el logo de la Municipalidad y empleados de la misma, colocando carteles de Alberto Fernández, Sergio Leavy y la intendente Salcedo.

Según se pudo conocer, esto ocurría en varios lugares y a la vista de todos. En la foto, esta actividad al margen de la Ley se realizaba en la esquina de las calles 12 de octubre y Fleming de la ciudad de Güemes.

Un hecho repudiable.