Bettina Romero confiada en triunfar en la interna del frente de Sáenz: "Sabemos lo que hay que hacer"

A horas del inicio de la veda electoral, Bettina Romero, diputada provincial y precandidata a intendente por el frente “Sáenz Gobernador”, ante las cámaras de InformateSalta, se mostró confiada en superar la interna y aseguró que "es necesario diseñar una Salta mucho más integrada y más conectada", a la vez que enfatizó en la necesidad de "tener un gobierno con un fuerte compromiso social".

En la oportunidad, insistió en que “no hay margen para improvisar” y dijo que trabajará fuertemente para solucionar los problemas de transporte, y sobre todo generar empleo. “Me siento preparada, conozco mi ciudad, y tenemos un plan, sé que juntos podemos lograr una Salta que esté de pie, y les pido que nos den un apoyo el domingo que viene”, manifestó.

También destacó todo lo hecho por el actual intendente Gustavo Sáenz y se comprometió a redoblar los esfuerzos. “No podemos frenar el envión, vamos a continuar con sus aciertos, pero también vamos a animarnos a pensar en otras cuestiones, en tener un municipio que trabaje codo a codo, con el próximo gobernador en cuestiones de transporte, de seguridad, necesitamos empleo y generar desarrollo”.

Con respecto a la relación con los empleados municipales, manifestó sus ganas de sumarse al equipo. “Me han demostrado ganas de dialogar, son ellos los que saben lo que funciona y lo que no funciona en la municipalidad, y si me acompañan y me eligen como próxima intendente soy yo la que me voy a incorporar a ese equipo, un equipo valioso, que claramente necesita ser revalorizado, necesita ser escuchado”, dijo.

Por otro lado, se diferenció de los otros candidatos que compiten en la interna dentro del frente. “Creo que claramente venimos de lugares distintos, cada uno representa espacios ideológicos y valores diferentes, y eso los vecinos se dan cuenta.

"Nosotros venimos trabajando en el mismo equipo desde hace años, tengo valores, e ideales que no van cambiando de acuerdo a quien le va tocar gobernar”, sostuvo.

En ese marco, criticó aquellos que solo buscan ocupar un cargo y apuestan a confundir al electorado. “Hay mucha gente que quizás, viene durante muchos años buscando un cargo y en definitiva haciendo de esto un estilo de vida, nosotros somos un equipo que venimos pensando y trabajando por esta ciudad, y pensando justamente en el futuro de Salta, sabemos lo que hay que hacer, sabemos lo que Salta necesita”.







También opinó sobre la polémica en torno al poncho y el diseño de las pantallas. “Nosotros no tuvimos necesidad de confundir ni de salir a buscar un montón de gente para llenar la pantalla de nuestras caritas, yo sé que el que nos quiera votar nos va a encontrar, no se dejen confundir por los otros que quisieron jugar con los colores, nuestra categoría a intendente se define con un solo voto, les pedimos que nos acompañen”.

Por último, adelantó que harán foco fuertemente en los niños, en los jóvenes, las mujeres, y las familias. “Es momento de comenzar a definir un futuro diferente de la mano de Gustavo Sáenz como gobernador”, finalizó.