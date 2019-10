Indignante: Un cuartel de Bomberos, sin gente ni equipos ni agua

En Santa Victoria Este, uno de los municipios más pobres del país, se creó tiempo atrás una Asociación de Bomberos Voluntarios, pero el intendente nunca la puso en funcionamiento. No tienen ni agua.

En uno de los lugares con mayor problema de escasez de agua de la provincia, la asociación de Bomberos Voluntarios fue creada por el intendente Moisés Balderrama hace cinco años, pero jamás pudo funcionar.

Según se informó en el sitio Cuarto Poder, la escasez del líquido esencial es grave, lo que empeora teniendo en cuenta las altas temperaturas y otras necesidades. Tampoco disponen de cloacas y aquellas comunidades que cuentan con una bomba para extraer el líquido desde un pozo, rara vez acceden a combustible para hacerla funcionar.

Entre las calles de tierra y el polvo sobresale una choza de madera y ladrillos con un gran letrero: "Asociación Bomberos Voluntarios". La idea de que una central de bomberos pueda funcionar correctamente en un municipio como Santa Victoria es, francamente, inverosímil.



El concejal Pedro Lozano dijo: "Parece mentira. Están las letras, pero nunca funcionó. No hay bomberos voluntarios en Victoria. Existe el letrero, pero no hay personal", sostuvo. "En un primer momento estuvieron los empleados de la Municipalidad por una o dos semanas y después nunca más. Hace cinco años que el intendente Moisés Balderrama creó esa asociación, pero nunca funcionó", añadió Lozano.





Consultado sobre qué pasaría en el caso de que se registre un incendio en el pueblo, el edil fue tajante: "No hay quien lo apague. No hay voluntarios. No funciona nada".

El jefe comunal de Santa Victoria Este, Moisés Balderrama lleva 12 años en el poder y se presenta a una tercera reelección.