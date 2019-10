Última esperanza: Los Pumas jugarán esta madrugada ante Inglaterra en el Mundial de Rugby

El seleccionado de rugby de la Argentina, Los Pumas, se jugará sus últimas chances para poder avanzar a cuartos de final cuando juegue en la madrugada de mañana ante el poderoso equipo de Inglaterra, con la necesidad de vencer, en partido por el Grupo C de la IX Copa del Mundo que se juega en Japón.



El trascendental encuentro se jugará en el Tokio Stadium en la capital japonesa, desde las 5 de mañana en la Argentina (las 17 local), con el arbitraje de galés Nigel Owens y televisado por ESPN.



El grupo es encabezado por Inglaterra con 10 puntos, seguido por Francia con nueve, Argentina con seis, Estados Unidos y Tonga sin unidades, todos con dos partidos jugados.



La derrota de Los Pumas en el debut ante Francia (21-23) no le deja margen a otro revés y ahora se ve en la necesidad de superar a Inglaterra, tercero en el ranking mundial, para llegar a la última fecha ante Estados Unidos con chances de pasar a cuartos de final. Por lo tanto, si pierden no habrá futuro en el Mundial.



Un desempeño inesperado el de Argentina. En su segunda presentación le ganó a Tonga (28-12) pero sin convencer y en ambos partidos se "regaló" un tiempo, ante los franceses el primero y con los isleños el segundo.



No se puede avanzar en una Copa del Mundo con esas licencias y ello se le agrega importantes fallas en el juego y en las individualidades.



Inglaterra fue a Japón a ganar el mundial, el equipo que dirige el australiano Eddie Jones quiere ser campeón y tras ganarle a Tonga (35-3) y Estados Unidos (45-7) sumando 11 tries y con algunos suplentes ante los Isleños, se preparan para jugar ante Argentina Francia y ya los "mano a mano" hasta la final.



Argentina tiene que jugar 11 puntos sobre 10 para ganarle a Inglaterra, no puede cometer errores y está claro que con los mostrado hasta ahora es insuficiente para sumar los cuatro puntos.