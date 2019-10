Pampita derrapó al hablar de las fotos de Luciano Castro: "Si esto es así, no me..."

En los últimos días comenzó a circular en WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería fotos de Luciano Castro desnudo. Esas imágenes rápidamente se filtraron en las redes sociales. En Twitter, el nombre del actor se convirtió en tendencia. Los memes no se hicieron esperar. El tema fue lo más comentado en la web y en los programas de espectáculos.

Según publicó TN, Pampita no se quiso quedar afuera del asunto. Al aire en su ciclo en NET TV, la diosa de las pasarelas vio las fotos que se viralizaron y se sorprendió al aire con el contenido de las mismas. "Si esto es así, no me quiero imaginar cómo se puede poner. Qué bien que está, qué bárbaro", exclamó la conductora de Pampita Online.

Además, la modelo contó que alguien de su extrema confianza le reveló que tuvo un affaire en el pasado con el famoso galán. "Una amiga pasó por ahí. Le voy a mandar un mensaje con aplausos. La voy a felicitar", comentó.