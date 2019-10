Votó Elia Fernández: “Ejerzan la ciudadanía responsable, controlen lo que se imprime"

La precandidata a Gobernadora por el Frente Grande emitió su voto en el Ex Colegio Nacional indicando que vio inconvenientes con las máquinas de votación: “Da intranquilidad que se reinicien las máquinas, son cosas que no nos dejan del todo tranquilo”, manifestó.

Elia Fernández, precandidata a Gobernadora por el Frente Grande ya pasó por las urnas, manifestando sus dudas en torno al sistema electrónico de votación. En diálogo con FM Capital, la precandidata indicó que tuvo demoras a la hora de votar por “algunos inconvenientes con algunos fiscales y mesas donde se reiniciaron las máquinas”.

Así como indicó Fernández, estos inconvenientes generan desconfianza: “La verdad que da un poco de intranquilidad que se reinicien las máquinas y que se le cambien los chip”, expresó. Según la precandidata “hay técnicos que van y meten mano en la máquina. Inclusive cambian las máquinas en algunos casos y son cositas que no nos dejan del todo tranquilos”.

Esta postura se vio reforzada ante los inconvenientes que hubo con los simuladores de capacitación. “Como no salían las fotos de todos los candidatos, habían listas en donde salían sellos y no fotos… esto es grave”, indicó, a lo que añadió: “Está comprobado que este sistema no funciona en ninguna parte del mundo, que son perfectamente violados y que inclusive con una radio común con antena podes llegar a captar la frecuencia, decodificarla y saber a quién está votando”.

Ante este panorama de desconfianza, la precandidata indicó: “Les pido que ejerzan la ciudadanía responsable, que controlen que lo que se imprime es lo que votaron, que pasen por el chip del voto para ver que realmente se grabó lo que ellos eligieron”.

Finalmente Elia Fernández manifestó que recorrerá escuelas durante la jornada, visitará fiscales y esperará los resultados en la sede del Frente Grande ubicado en Alvarado y General Paz.