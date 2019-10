Indignadas: Fueron a votar y se dieron con que alguien ya había votado con su “DNI”

Según pudo conocer InformateSalta hubo al menos dos denuncias de salteñas que al llegar a emitir su sufragio su troquel ya no estaba. En ambos casos solicitaron que se labre un acta sobre lo sucedido.

Durante las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) provinciales se conocieron al menos dos denuncias de salteñas que se acercaron a ejercer su deber cívico y se dieron con noticia que alguien más lo había hecho por ellas.

El primer caso fue denunciado por el dirigente político Álvaro Ulloa, quien a través de su cuenta de Twitter, contó lo que le tocó vivir a una amiga suya. Escribió: “Vi fraude, Escuela Gral. Martín M de Güemes, Belgrano 666. Amiga fue a votar a las 17,20 le informan que ya votaron con su DNI. Revisamos firma y era una mala falsificación se labró un acta y habrá denuncia policial. Quien está tan desesperado para robar de a un voto? Mesa 1021.”

El segundo, también relatado a través de una red social, esta vez Facebook, le ocurrió a Luciana Tita. “Recién vuelvo de votar y me doy con que alguien había votado con MI NOMBRE Y MI TROQUEL NO ESTABA..estamos hablando de fraude ? me dieron esto como "constancia" así que tengo una doble ! cuidado que puede ser igual o peor que yo...,” disparó.PA