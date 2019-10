Leavy reconoció su derrota: “En la Capital no me conocen. Son muchos los barrios”

El candidato a Gobernador por el Frente de Todos Sergio “Oso” Leavy, realizó algunas declaraciones posterior al cierre del escrutinio. Al respecto contó: “Recorrí cada barrio y toda la provincia llevando mi propuesta. Me llamo Miguel Isa para felicitarme y comunicarme que vamos a trabajar juntos en el frente de Todos para fortalecernos y nos reuniremos con el PJ Nacional”.

“Vamos a sellar este trabajo a futuro. Hay un sector importante de la provincia que no me conoce, por lo que hay mucha gente a la que tenemos que llevarles el mensaje” Resaltó Leavy, asegurando que “Nuestra debilidad es la Capital, no me conocen, y son muchos los barrios por recorrer”.