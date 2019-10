Martín Grande: “Me considero un gran perdedor, ha sido una derrota durísima”

Así lo expresó en su programa “El Despertar”, el día después de las elecciones PASO en Salta. Dentro de la interna del frente Sáenz Gobernador quedó tercero con menos de 25 mil votos. Explicó que no se quedó en los festejos del frente porque no estaba de humor.

Ayer, pasadas las 18:30 comenzaron a conocerse los primeros resultados del escrutinio provisorio y rápidamente se fueron perfilando las figuras ganadoras y los derrotados de la noche. Para la categoría de Intendente en Capital, la gran ganadora fue Bettina Romero, quien logró el 38.80% de los votos que obtuvo el frente de Sáenz Gobernador.

El periodista y diputado nacional obtuvo el tercer lugar dentro de la interna se manifestó angustiado por el resultado. “Me considero un gran perdedor, ha sido una derrota durísima para mí. Escuché comentarios sobre mi ausencia en el bunker, yo me comprometí a estar a las 19:30 en el bunker de Gustavo Sáenz, cosa que cumplí, pero no estaba de humor para esperar, estuve 15 minutos y me retiré”, manifestó en su programa radial.

De acuerdo al análisis que realizó Grande, “la paliza que Gustavo Sáenz le metió a sus competidores es importante, casi 100 mil votos le sacó al segundo. Al Frente de Gustavo Sáenz le fue muy bien en las localidades, muchos departamentos donde logró el triunfo con comodidad. Ya es prácticamente gobernador y Bettina Romero se perfila como la candidata a intendenta por la cantidad de votos que cosechó”.

Por otro lado, el legislador elogió el sistema de voto electrónico. “Creo que es totalmente correcto que tengamos esta posibilidad de tener elecciones extraordinariamente limpias, rápidas, a las 18:40 minutos ya sabíamos los resultados en líneas generales. El voto electrónico es un gran acierto”.